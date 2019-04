D'Geriicht huet de Brudder vum Mohamed Merah wéinst Memberschaft vun enger terroristescher Vereenegung a Mathëllef um Attentat vun 2012 schëlleg gesprach.

De Procureur huet de Mann als Mentor vu sengem Brudder bezeechent an eng liewenslaang Fräiheetsstrof gefuerdert. An éischter Instanz war den 36 Joer ale Mann zu 20 Joer Prisong veruerteelt ginn.

De Brudder vum Veruerteelten hat viru 7 Joer am Groussraum Toulouse iwwer e puer Deeg dräi Zaldoten, en Schoulmeeschter an dräi Kanner an enger jiddescher Schoul ëmbruecht. Hie selwer gouf vun der Police erschoss.