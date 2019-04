An der nordirescher Stad Londonderry ass et zu brutalen Ausernanersetzungen an déidlechen Schëss op eng jonk Fra komm.

Den Doud vun der 29 Joer aler Fra an engem Wunngebitt gëtt als terroristesche Virfall behandelt, dat huet d'Police an der Nuecht op Twitter matgedeelt. Si war am Spidol gestuerwen.

Beim Affer kéint et sech éischten Informatiounen no ëm d'Journalistin Lyra McKee handelen, déi vill iwwert den Nordirland-Konflikt a seng Suitte geschriwwen huet. Wéi et schéngt hat si en Donneschdeg den Owend nach eng Foto vun der Plaz op Twitter verëffentlecht, déi d'Gewalt zu Londonderry weist.

Fotoen an de soziale Reseaue weise Gefierer a Flamen a vermummte Persounen, déi Sprengkierper a Molotowcocktailer op Policeween geheien. Iwwert d'Hannergrënn hunn d'Autoritéiten bis ewell keng Detailer ginn. Zu den Ausernanersetzungen war et zu deem Zäitpunkt komm, op deem iresch-kathoulesch Nationalisten un den Opstand géint d'Britten an Dublin am Joer 1916 erënnert hunn.

Ëmweltaktivisten zu London festgeholl

E puer honnert Demonstranten goufen an de leschten Deeg bei Protester vun Ëmweltaktivisten zu London vun der britescher Police festgeholl. Zanter dem Ufank vun de Protester e Méindeg wiere ronn 430 Persounen an de Garde à vue komm. Dat huet e Porte Parole vun der Police matgedeelt. D'Beweegung "Extinction Rebellion" hat zu de Maniffen opgeruff, déi sech eegenen Aussoen no gewaltfräi fir de Klimaschutz asëtzt.