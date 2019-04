29 Mënschen si beim Ongléck ëm d'Liewe komm, 27 Persoune goufe blesséiert, dorënner de Chauffeur an e Guide.

Wéi et zum Accident koum ass nach net kloer. Passagéier, déi d'Ongléck iwwerlieft hunn, hu vun engem Bus ausser Kontroll geschwat. E wier ëmmer méi séier gefuer an hätt sech dunn iwwerschloen, huet en däitschen Tourist erzielt, deen zesumme mat senger Fra am Bus souz.

RTL NEWS: 29 Doudeger no Busaccident op portugisescher Insel Madeira, kee vu Lëtzebuerg

Ënnert den Doudesaffer an de Blesséierten si ganz vill däitsch Staatsbierger. Den däitschen Ausseminister Heiko Maas huet en Donneschdeg d'Onglécksplaz besicht an e Kranz néiergeluecht.

Et géing ee versichen all d'Blesséiert heem ze bréngen an déi, déi ëm d'Liewe komm sinn ze identifizéieren an hir Familljen z'informéieren. Dat wier eng ganz schwéier Aarbecht, bei där keng Feeler gemaach dierfe ginn a wou alles ganz sécher misst sinn, huet de Maas betount. Dofir wieren antëscht och Beamten vum Bundeskriminalamt um Wee op Madeira.