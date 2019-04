Franséisch Ermëttler wëllen d'Ursaach fir dat grousst Feier an der Kathedral Notre-Dame fonnt hunn. E Kuerze war warscheinlech Schold.

Dat huet e Polizisten de Medien en Donneschdeg gemellt. De Parquet général dogéint huet matgedeelt, datt een déi genee Ursaach de Moment nach net wéisst. Et wier keng Hypothees ausgeschloss.

Déi ganz Ausmooss vum Feier e Méindeg den Owend muss nach weider ausgewäert ginn. Instabil Wänn vum Gebai ginn den Ament mat hëlze Balke geséchert.

Iwwer 400 Pompjeeën waren am Asaz fir d'Flamen ze läschen an d'Struktur vun der Notre-Dame ze retten. Fir den Nees-Opbau si 5 Joer virgesinn. Spenden an Héicht vu ronn 900 Milliounen Euro sinn zesummekomm.

