D'Ouschtermass an de Seegen Urbi et Orbi ginn op RTL.lu an op der App am Livestream gewisen.

Honnertdausende Leit gi sech op Ouschtersonndeg zu Roum erwaart, als Héichpunkt vun de Festivitéite ronderëm Ouschteren hält de Poopst Franziskus um Sonndeg op der Péitersplaz d'Ouschtermass a gëtt de Gleewegen do den Ouschtermessage mat op de Wee, dono verdeelt de Poopst dann de Seegen "Urbi et Orbi".