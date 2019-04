Op d'mannst 17 Mënsche si blesséiert ginn, well si vun Objete getraff goufen, déi duerch d'Biewen erofgefall sinn.

Anerer haten awer enorm Chance. E Video, deen d'Zeitung Taiwan News op Youtube publizéiert huet, weist en Auto, deen op en Hoer vun engem Fiels erschloe gi wier.

D'Biewen am Taiwan hat eng Stäerkt vu 6,1 op der Richterskala. Den Epizenter loung 19 Kilometer ënnert dem Buedem. An awer hunn d'Gebaier an der Haaptstad Taipeh gewackelt. Och am sougenannten "Taipai 101", dem gréisste Wolkenkratzer am Taiwan an zéngthéchst Gebai op der Welt, huet een d'Biewe gespuert. Am Wolkenkratzer hänkt e "Schwingungstilger", dee Beweegungen duerch Wand oder Äerdbiewen ofdämpfe soll. Duerch d'Äerdbiewe vum 18. Abrëll ass den Tilger ëm 20 cm geschwongen.