An zwee Deeg ass Ballotage bei de Presidentiellen an der Ukrain.

E Freideg den Owend ass an deem Kontext e groussen Debat tëscht den zwee Konkurrenten.



Am Olympiastadion zu Kiew trieden den aktuelle President Poroschenko a säi Konkurrent Selenski géintenaner un.



Dausende Spectateure kënnen also live mat derbäi sinn.