Am Bangladesch ass dat 19 Joer alt Nusrat Jahan Rafi verbrannt ginn, nodeem et ee Proff ugeklot huet, Si sexuell belästegt ze hunn.

Lescht Woch ass d'Nusrat Jahan Rafi mat Kerosin iwwerschott an ugefaange ginn. D'Meedchen hat Verbrennungen op 80% vu sengem Kierper an ass den 10. Abrëll an der Klinik gestuerwen.

Dat jonkt Meedchen ass op den Daach vun der Schoul gelackelt ginn, an do hunn him ëm déi 17 Leit, dovunner e puer vu senge Klassekomeroden, gedreet hat soll d'Uklo zréckzéien. Wou d'Affer dat dunn net wollt, ass et ëmbruecht ginn.

D'Police vu Bangladesch huet elo uginn, dass ee vun deene 17 Leit déi festgeholl goufen, gesot huet, dass de Proff d'Attack ugestëft huet. Hien huet gesot, dass Si d'Nusrat Jahan Rafi soulaang ënner Drock setze sollen, bis Si d'Uklo zeréckzitt.

Viru sengem Doud huet d'Affer ee Video opgeholl, an deem et nach eng Kéier confirméiert, dass de Schoulmeeschter Si sexuell belästegt huet. D'Nusrat Jahan Rafi ass schonn am Mäerz bei d'Police gaangen, fir eng Plainte géint de Proff anzereechen. Um Iwwerwaachungsvideo gesäit een, dass de Chef vum Policebüro de Fall deemools als net wichteg aklasséiert huet.

© AFP

Am Bangladesch triede esou Fäll méi heefeg op a vill Leit kritiséieren, dass de Staat sech net dorëms këmmert. Den Doud vum jonke Meedchen huet dofir fir vill Tumult a ganz Süd-Asien gesuergt. Eng Réi vu Protester sinn zënter deem opgetrueden. De Premierminister vu Bangladesch, de Sheikh Hasina betount, dass hien all déi Schëlleg fënnt a bestrooft.

Human Rights-Aktivistin Meenakshi Ganguly seet, dass de Fall vum Nusrat Jahan Rafi nach ee Beispill ass, dass d'Regierung sech net fir Vergewaltegungsaffer asetzt.