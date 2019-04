Dëse Freiden hunn offiziell déi traditionell Cortègen fir Ouschteren am Kader vun der Friddensbeweegung an Däitschland ugefaangen.

Freides am Nomëtten hunn Leit aus Chemniz a Sachsen de Start vun den "Ostermärsche" markéiert. Wéi all Joer wäerten d'Manifestatiounen de ganze Ouschter-Weekend iwwer goen. Weider Friddensmanifestatioune wäerten a méi wéi 100 Stied a ganz Däitschland ofgehale ginn, ënnert anerem zu Leipzig, Stuttgart, Frankfurt am Main, Hamburg a Berlin.

D'"Ostermärsche" hunn a ganz Däitschland eng laang Traditioun, déi schonn 1960 ugefaangen huet. D'Cortègen fir Ouschteren sinn eng aner Bezeechnung fir Friddensmanifestatiounen.

1960 sinn déi Friddensmanifestatiounen haaptsächlech ëm de Streik géint Atomwaffe gaangen. Dëst Joer ass ee wichtegt Thema vun de Manifestatiounen de Stopp vu Waffenexporter a Krichsgebidder.

Wann een d'politesch Situatioun vun der leschter Zäit an Däitschland consideréiert, ass et net iwwerraschend, dass dëst Joer sech méi Manifestatiounen ugemellt hunn.