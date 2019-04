En 19 Joer jonke Chauffer war en Donneschdeg den Owend mat sengem Auto mat Lëtzebuerger Placken däitlech ze séier an Däitschland ënnerwee.

Dat schreift d'Online-Redaktioun vu Saar-Mosel-News. Tëscht 22.15 22.45 Auer, wär den opfällegen an rout-wäiss lackéierten Toyota Corolla an d'Uertschaft ''Darscheid'' eragefuer. Zeien no, wär de jonken Automobilist mat héijer Vitesse ënnerwee gewiescht. En 40 Joer ale Foussgänger hätt säin Hond missen un der Léngt zeréckzéien, fir dass deen net iwwerrannt gi wär. D'Police huet de Won du mat enger Vitess vun iwwer 150 Stonnekilometer tëscht zwou Uertschafte gemooss. Bei der Kontroll huet sech erausgestallt, dass och nach zwee mannerjäreg Meedercher aus dem Raum Daun am Auto waren. Si waren net ugestréckt. De Chauffer huet net dierfte weiderfueren. D'Meedercher goufen bei hir Eltere bruecht.