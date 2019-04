Dofir setzt sech op alle Fall déi demokratesch Presidentschaftskandidatin Elizabeth Warren an.

An den USA huet d'demokratesch Presidentschaftskandidatin Elizabeth Warren sech dofir ausgeschwat datt eng Prozedur an d'Weeër geleet gëtt fir den US President Donald Trump vu sengem Amt ofzesetzen.

De Rapport vum Spezialenquêteur Mueller hätt gewisen, datt eng auslännesch Regierung versicht hätt, d'Presidentschaftswalen 2016 zu Gonschte vum Trump ze manipuléieren huet d'Demokratin via Twitter geschriwwen.

Den Donald Trump hätt déi Hëllef ugeholl an no de Walen e puer mol versicht d'Enquêten an deem Fall ze manipuléieren. Dëst ze ignoréiere géif dem Land massiv an nohalteg schueden an dem Trump wéi och sengen Nofolger suggeréieren datt jidder President seng Muecht op ähnlech Manéier mëssbrauche kéint.