An der demokratescher Republik Kongo hunn arméiert Männer en Ebola Zenter ugegraff an en Dokter vun der Weltgesondheetsorganisatioun ëmbruecht.

Wéi d'WHO matdeelt, goufe bei der Attack op d'Unisklinik an der Stad Butembo donieft 2 Persoune blesséiert. D'Stad ass matzen am Gebitt vun der aktueller Epidemie.

Well et ëmmer erëm zu Attacke kënnt ass et bis elo nach net gelongen d'Ebola Epidemie ënner Kontroll ze kréien.

An der Regioun hu scho ronn 1300 Mënschen den Ebola Virus an iwwer 840 sinn doru gestuerwen.