Virum Ballotage ëm d'Amt vum President an der Ukrain gouf et eng ëffentlech Schlussdebatt tëscht béide Kandidaten.

Virun dausende Mënschen am Olympiastadion zu Kiew hu sech den aktuelle President Poroschenko an de Schauspiller Selenskyi géigesäiteg ugegraff.

Den Erausfuerderer huet dem Staatschef ënnert anerem virgeworf, de Krich am Oste vum Land anescht wéi viru 5 Joer versprach net op en Enn bruecht ze hunn. Donieft wier d'Ukrain haut dat - Zitat - äermste Land ënnert dem räichste President.

De Poroschenko huet all Korruptiouns Virwërf dementéiert an erkläert datt säi Géigner net fäeg wier géint den - sou wuertwiertlech - russeschen Aggresseur ze gewannen. Et géif villméi d'Gefor bestoen datt Moskau dann d'Kontroll iwwert d'Ukrain géing kréien.