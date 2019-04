Am UN-Sécherheetsrot streit een nach driwwer op de libesche Generol Haftar als Schëllege genannt soll gi fir déi nei Gewalt zu Tripolis.

Den US President Donald Trump huet allerdéngs an engem Telefonsgespréich mam Generol deem seng Antiterror-Beméiunge gelueft. Schonn e Méindeg sollen déi zwee mateneen telefonéiert hunn an ënnert anerem iwwert d'Noutwendegkeet diskutéiert Fridden a Stabilitéit a Libyen e kréien - dat huet d'Wäisst Haus erkläert.

A Libyen ass zanter e komplette Chaos zanter deem den al-Gaddafi 2011 gestierzt gouf. Ufank Abrëll hat de Generol eng Offensiv op d'Haaptstad Tripolis lancéiert, wou d'Regierung hire Sëtz huet. Hie selwer ënnerstëtzt eng Géigeregierung am Oste vum Land.

Bei den heftegen Ausernanersetzunge goufen zanter dem Ufank vun der Offensiv op d'mannst 205 Persounen ëmbruecht an iwwer 900 blesséiert - dat mëllt d'Weltgesondheetsorganisatioun. Iwwer 25 000 Mënsche wiere, der internationaler Organisatioun no, op der Flucht.