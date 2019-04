Um Ouschtersonndeg koum et a Sri Lanka zu e puer uergen Explosiounen a Kierchen an an Hoteller.

Éischten Informatiounen no si bei Explosiounen a Sri Lanka op d'mannst 50 Persounen ëm d'Liewe komm an iwwer 200 goufen der blesséiert. Dat huet d'Police op der Plaz gemellt. Ënnert den Affer sollen och Auslänner sinn. D'Zuel vun den Affer dierft nach weider an d'Luucht goen.

E puer Detonatioune gouf et wärend Ouschtermassen a verschiddene Kierchen an der Haaptstad Colombo an an der Stad Negombo. Donieft soll et zwou Explosiounen a verschiddenen Hoteller an der Haaptstad Colombo gi sinn.

Et soll sech ëm d'Kochchikade Church, d'Katuwapitiya Church, d'Church zu Batticaloa, de Shangrila Hotel, de Cinnamond Grand Hotel an de Kingsbury Hotel handelen.

Iwwert d'Ursaach vun den Detonatiounen ass bis ewell nach näischt gewosst.

Nëmme 6 Prozent vun der Bevëlkerung a Sri Lanka si Katholiken.