An der Ukrain gëtt um Sonndeg per Stéchwal den nächste President gewielt. 30 Millioune Leit sinn opgeruff, fir hir Stëmm ofzeginn.

Éischt Prognose ginn sech vun 19 Auer un e Sonndeg den Owend erwaart, wann d'Walbüroen hir Dieren zou maachen. An de Separatistenegbidder Donezk an Luhansk am Oste vum Land, déi duerch bluddeg Konflikter gepräägt sinn, gëtt net gewielt.

Schonn am éischte Tour virun dräi Wochen hat de Komiker a Schauspiller Selenskyj déi meescht Stëmme kritt. Och an den aktuelle Sondage läit den 41 Joer ale Mann mat engem grousse Virsprong vir. Et kéint also zu enger hefteger Néierlag fir de Poroschenko kommen.