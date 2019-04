De Poopst François huet um Sonndeg déi traditionell Ouschtermass am Vatikan zu Roum gefeiert. Dausende Gleeweger waren op d'Péitersplaz komm.

A senger Priedegt huet de Poopst een Enn vum Krich a Syrien gefuerdert. D'Flüchtlinge missten erëm zeréck an hir Heemecht kënne goen. De Syrien-Krich géif Gefor lafen, als selbstverständlech geholl ze ginn. Ma et wier elo de Moment komm, op en Neits ze versichen, eng politesch Léisung fir de Konflikt ze fannen, esou de Poopst weider.

Nieft de Konfliktparteien am Biergerkrichsland Syrien huet hien ënnert anerem och déi Bedeelegt un de Konflikter an der Ost-Ukrain, dem Süd-Sudan, dem Mali oder dem Venezuela opgeruff, op Gewalt ze verzichten.

De Pontifex huet iwwerdeems och un d'Affer vun den Attentater zu Sri Lanka geduecht, déi getraff goufen, wéi si sech am Gebiet versammelt haten.

Um Enn huet hien dann och nach den traditionelle Seegen „Urbi et Orbi“ an e sëlleche Sprooche verdeelt.