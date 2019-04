Am Irak hunn zwou Millioune Mënschen ënnert dem sougenannten islamesche Staat gelieft.

Dorënner vill Affer, ma och Famillje vun IS-Kämpfer. Wéi si elo, nodeems den IS am Irak verluer huet, zesummeliewe sollen, ass ongewëss. Vill vun hinne kënnen net zeréck an hir Haiser a liewen zanter Méint a Flüchtlings-Lager.

Am Irak ginn et nach ëmmer iwwert 1,5 Millioune Banneflüchtlingen, also Mënschen, déi ënnerhalb vum eegene Land op der Flucht sinn. Een Drëttel vun deene Banneflüchtlinge wunnen a Lageren, am ganzen Irak ginn et der 109.

Am Jadah-Camp, nordëstlech vun der deemoleger IS-Haaptstad Mosul, liewen iwwert 52.000 Mënschen

Zu Jadah gëtt ni direkt ugeschwat, wéi een Hannergrond déi verschidde Familljen hunn, fir Konflikter ze vermeiden.

Well vill Mënsche liewen op laang Dauer am Camp: Affer vum IS kënnen d’Lager dacks aus ekonomesche Grënn net verloossen, déi aner och well si dobausse stigmatiséiert a souguer och ugegraff kënne ginn.

Vill Mënschen op der Flucht gesinn d’Lager den Ament als eng sécher Plaz. Mee op laang Dauer sinn dës Lageren och Zäitbommen.

Wat soll mat deene Kanner a Jugendleche geschéien, déi ënnert dem IS gebuer oder opgewuess sinn an am Lager kaum Perspektive fir d’Zukunft hunn ?

Nieft enger Schoul huet d’ONG RNVDO och eng Rei Programmer zu Jadah an de Beräicher Gesondheet, sozialen Zesummenhalt a Weiderbildung. Si viséiere ganz spezifesch Fraen, déi dacks elengerzéiend sinn, well hir Männer am Krich gestuerwe sinn.

Mee d’Besoine bleiwen akut: Aarmut an Exklusioun sinn eng Gefor ënnerhalb dëser immens vulnerabeler Populatioun. Rehabilitatiounsprogrammer an, mä och ausserhalb, vun de Camps ginn dréngend gebraucht.