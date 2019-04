Wéi et heescht, wieren déi stierflech Iwwerreschter vun deenen dräi Männer e Sonndeg entdeckt ginn.

Si goufe wahrscheinlech Affer vun engem Lawinenongléck. Déi dräi Ausname-Alpiniste waren zanter en Dënschdeg vermësst ginn. Si hate wëlles am Banff-Nationalpark an der Provënz Alberta ee Bierg eropzeklammen. Et war eng ganz schwiereg Route.

Nodeems d'Männer als vermësst gemellt waren, hunn d'Rettungsekippen aus der Loft no hinne gesicht. Wéinst dem schlechte Wieder an der Gefor viru weidere Lawinen hat d'Sichaktioun musse mat Momenter ënnerbrach ginn.