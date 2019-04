All zwou Minutte stierft ee Kand u Malaria. Am schlëmmste betraff ass Afrika. Elo gëtt et awer nei Hoffnung, d'Krankheet an de Grëff ze kréien.

An der Fuerschung gouf nämlech een neien Impfstoff entwéckelt. No dräi Joerzéngten Entwécklungsaarbecht gëtt dësen Impfstoff géint Malaria eng éischte Kéier an enger gréisserer Envergure agesat. Am Kader vun engem Pilotprojet sollen a Malawi, Ghana a Kenia bis d'Joer 2022 am ganzen all Joer ronn 360.000 kleng Kanner géint déi geféierlech Krankheet geimpft ginn.

D'Coordinatrice vum Impfprogramm bei der Weltgesondheetsorganisatioun sot, dass d'Impfung d'Potential hätt, d'Liewe vun Zéngdausende vu Kanner ze retten. D'Impfcampagne fänkt en Dënschdeg a Malawi un. An enger zweeter Etapp komme Ghana a Kenia dobäi.

Malaria ass nach ëmmer eng tragesch déidlech Krankheet. All Joer stierwen an Afrika ronn 250.000 Kanner u Malaria.

No Jore vum Fortschrëtt ass d'Zuel vun de Malaria-Fäll weltwäit nees an d'Luucht gaangen. Der WHO no ass d'Zuel 2017 am Verglach mam Joer virdrun ëm gutt zwou Milliounen op 219 Millioune Fäll geklommen. D'Zuel vun den Doudesfäll louch bei 435.000.