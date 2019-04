Duerch dee ville Reen an de leschten Deeg an dem Schnéi, dee geschmolt ass, sinn d'Peegel vun de Flëss extrem geklommen.

Betraff ass virun allem d'Provënz Québec. Ronn 600 Zaldote sinn am Asaz.

Et goufe präventiv iwwer 500.000 Sandsäck verdeelt. Déi kanadesch Autoritéiten hu sech op dat Schlëmmst preparéiert a gefaart, dass et zu ähnlechen Iwwerschwemmungen wéi am Joer 2017 kéint kommen, wéi Kanada mam schlëmmsten Héichwaasser zanter engem hallwe Joerhonnert konfrontéiert war. Honnerte vun Haiser waren deemools iwwerschwemmt ginn. E Sonndeg koum dunn awer Entwarnung. D'Autoritéite ginn dovun aus, dass d'Iwwerschwemmunge manner hefteg dierfte ginn wéi virun zwee Joer.