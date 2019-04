Dräi Jugendlecher hunn dofir gesuergt, dass de Schëffsverkéier e Méindeg op der Musel huet mussen ënnerbrach ginn. Blesséiert gouf beim Tëschefall keen.

Si waren nämlech an der Nuecht op e Méindeg géint 2 Auer, tëscht Mehring a Pölich, net wäit vun Tréier, mat engem Auto an d'Musel gerannt. D'Gefier war doropshin ënnergaangen an huet e Méindeg de Moie mussen aus dem Waasser gezu ginn. Dofir war dee ganze Schëffsverkéier gestoppt ginn.

Dee schëllege Chauffeur war zum Zäitpunkt vum Ongléck alkoholiséiert an huet eréischt 15 Joer. Hien hat d'Kontroll iwwert den Auto verluer, war vun der Strooss ofkomm an dunn iwwert eng Wiss an d'Musel gerannt. Wéi et vun der Police heescht, hätte sech déi dräi jonk Leit selwer kënnen aus dem Auto befreien an hu sech dono vun der Onglécksplaz ewech gemaach. D'Beamten sinn deenen dräi awer séier op d'Spur komm. Wéi déi Jugendlech un den Auto koumen, ass net gewosst.

Dee ganze Méindegmoien iwwer waren ënnert anerem d'Police, d'Pompjeeën, d'Rout Kräiz an déi däitsch Wassserschutzpolizei am Asaz, fir d'Gefier aus dem Waasser ze zéien.