D'Biewen hat eng Stäerkt vu 6,3 op der Richterskala a gouf kuerz no 17 Auer e Méindeg de Mëtteg Lokalzäit an enger Déift vu 40 Kilometer gemooss.

Wéi et heescht, hätten an der Haaptstad Manila Gebaier gewackelt. Am Zentrum vun der Stad goufen eng sëlleche Gebaier evakuéiert. Informatiounen iwwer méiglech Affer ginn et nach keng.