A Rheinland-Pfalz war ee klengt Kand an ee Schacht gefall. Direkt gouf eng Rettungsaktioun lancéiert an dat mat Erfolleg.

Dat 17 Méint aalt Kand konnt gerett ginn an ass zur Kontroll an d'Uniklinik zu Homburg bruecht ginn. D'Police aus der Westpfalz huet erkläert, dass d'Kand wuel d'Rouer selwer opgemaach hätt an deen Ament eragefall wär.

D'Pompjeeën a weider Rettungsekippen goufen du geruff, fir d'Kand ze retten.