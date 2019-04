D'Dschihadistemiliz Islamesche Staat huet d'Serie vun Uschléi zu Sri Lanka mat iwwer 310 Doudege fir sech reklaméiert.

D'Bommenattentater hu sech géint 3 Hoteller an 3 Kierche geriicht.

Déi bluddeg Bommenattentater zu Sri Lanka e Samschdeg sinn éischten Ermëttlungen no eng Revanche fir den Uschlag op d'Moscheeën an Neiséiland. Dat huet de Vize-Verdeedegungsminister Wijewardene e Méindeg de Moien matgedeelt.

D'Sich no de Schëllegen an den Hannermänner leeft. D'Sécherheetsautoritéite musse sech Froe gefale loossen. Goufen Hiweiser op Attentater, déi aus dem Ausland koumen, ignoréiert?

Méiglecherweis kéinten déi ugespaante Relatiounen tëscht dem President an dem Premier dru Schold sinn. De Premier wär net iwwer d'Warnunge vun auslännesche Geheimdéngschter informéiert ginn, heescht et.

An der Tëschenzäit goufen iwwer 40 Verdächteger festgeholl. D'Sécherheetsleit vu Sri Lanka sinn zanter Ouschtersonndeg am Dauerasaz. Ënnert de villen Affer sinn och 35 Auslänner. D'Zuel vun den Doudegen ass op iwwer 310 geklommen. An der Nuecht sinn nach vill Blesséierter gestuerwen. 500 Mënsche goufe verwonnt.

Fir de ganzen Dag gëllt eng Staatstrauer.

