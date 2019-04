D'Pompjeeën aus Erzenhausen a Rheinland-Pfalz hunn ee klenge Jong aus engem Rouer am Gaart vu sengen Eltere gerett.

Duerch Baggeraarbechten an d'Buddele mat der Hand ass d'Rouer aus dem Buedem fräigegruewe ginn. D'Pompjeeën hunn d'Rouer dunn opgeschnidden a konnten de klenge Bouf schlussendlech befreien, sou d'Police aus Kaiserslautern um Méindenowend. Dat 17 Méint alt Kand ass glécklecherweis ouni Blessuren dervu komm. Der Police no soll de Jong um Sonndegnomëtteg mat sengem Brudder am Gaart gespillt hunn, woubäi d'Kanner d'Ofdeckung vum Rouer erofgeholl hunn an de Klenge sou dra gefall ass.