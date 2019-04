Um Ouschterweekend sinn e puer Päerd an een Iesel bei Oochen ausgebrach a misste vun der Police agefaange ginn.

An der Nuecht vum Ouschtersonndeg hu sech d'Deieren an der Uertschaft Kornelimünster duerch d'Bascht gemaach an hunn e Wee vun 3 Kilometer hannert sech bruet. D'Police huet ze Fous probéiert, d'Hin- an Hierlafe vun den Deieren ze verhënneren an d'Beamten hu séier gemierkt, dass se net nokommen. Déi normalerweis zimlech sportlech Polizisten hunn do gezwongener Weis de Bus geholl, fir un den Deieren drunzebleiwen. Weider Kollegen hunn d'Päerd an den Iesel dunn an ee Virgäertche gedriwwen, wou de Besëtzer schlussendlech seng Deiere mat Seel an Halfter erwaart huet.