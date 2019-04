Weltwäit gedenken um Mëttwoch Armenier de Massaker u bis zu 1,5 Millioune Landsleit duerch osmanesch Truppen wärend dem éischte Weltkrich.

Gedenkzeremonien sinn net just an Armenien selwer, och an der Tierkei plangen Intellektueller Maniffen a Gedenken un déi Doudeg.

D’Tierkei selwer refuséiert bis haut d’Massaker als e Genozid unzegesinn. Lëtzebuerg huet dat am Joer 2015 gemaach, wat kleng diplomatesch Tensiounen mat der Tierkei deemools ausgeléist hat.