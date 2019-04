Ier et zum Groussbrand vun der Notre-Dame koum, sollen Aarbechter um Daach vun der Kathedral e strikt Fëmmverbuet ignoréiert hunn.

Dat huet d'Firma "Le Bras Frères", déi d'Stee zur Verfügung gestallt huet, e Mëttwoch der Noriichtenagence AFP matgedeelt. E puer Aarbechter hätten d0Verbuet vun Zäit zu Zäit ignoréiert. Dat géif ee bedaueren. D'Firma huet en Zesummenhang mam katastrophale Feier awer ofgestridden.

D'Mataarbechter vun der Firma haten, am Kader vu Renovatiounsaarbechten, eng Stee ëm de spatzen Tuerm um Daach vun der Kathedral opgeriicht, déi beim Feier an de Koup gefall ass.

E Porte-Parole vun der Firma Versteesdemech fir d'Leit gewisen, well et schwiereg war vun där Stee erofzeklammen. Et géif een och net dovun ausgoen, dass eng schlecht ausgedréckten Zigarett de Grond vun esou engem Feier kéint gewiescht sinn. D'Feier wier donieft am Gebai ausgebrach an net um Tuerm.

D'Ermëttler ginn iwwerdeems nach ëmmer dovun aus, dass e Kuerzen un engem vun de Motoren um Lift vun der Stee d'Ursaach vum Groussbrand soll gewiescht sinn.