Ronn annerhallef Woch no der Brandkatastroph vun der Notre-Dame zu Paräis presentéiert de franséische President Macron um Donneschdeg seng Reformpläng.

Et gëtt domat gerechent, dass hien de Fransousen no de Biergerdebatten aus de leschte Méint weider Konzessioune presentéiert, fir de soziale Klima am Land ze berouegen. Hannergrond sinn d'Protester vun de Gilets jaunes, déi sech virun allem géint déi aus hirer Siicht ze niddreg Salairen a géint sozial Ongerechtegkeete riichten.