Et ass eng alarmant Nouvelle. Enger Etüd no sinn am Laf vum leschte Joer, weltwäit, 12 Milliounen Hektar Reebësch verluer gaangen.

Dat ass méi wéi annerhallef mol d'Beneluxlänner zesummen.

Wéi et am Rapport vum Projet "Global Forest Watch" heescht, wiere besonnesch d'Verloschter an de Bëscher vun den Tropen dramatesch. Mat 18 Milliounen Quadratkilometer läit hei knapp d'Halschent vun all de Bëscher an den Tropen. Am ganze wieren an dëser Regioun 3,64 Milliounen Hektar vun de Beem verschwonnen. Eng Fläch, déi méi grouss ass wéi d'Belsch. Donnéeën aus dem Rapport, deen um Donneschdeg publizéiert gouf, stame vun der Uni vu Maryland a goufen duerch d'Auswäertung vu Satellittebiller zesummegedroen.



Traurege Spëtzereider war zejoert Brasilien, wou der Etüd no, 1,35 Milliounen Hektar u Reebësch verluer gaange sinn. Een Deel dovun wier op Bëschbränn zeréck ze féieren. Dee gréissten Deel wier awer ofgeholzt ginn, heescht et am Rapport. D'Auteure vun der Etüd betounen, dass et nach ze fréi ass, fir d'Repercussioune vun der Politik vum neie President Bolsonaro kënnen anzeschätzen. Dësen huet annoncéiert, dass den Ëmweltschutz net zu senge Prioritéiten zielt. Hie wëll och keng nei Schutzzonen am Amazonas schafen a weider Ofholzungen zouloossen.

Als positiivt Beispill gëtt Indonesien genannt. An dem südostasiatesche Land wieren d'Verloschter vum Tropebësch op den niddregsten Niveau zanter 2003 gefall. Dat géif drop hindeiten, dass d'Mesurë vun der Regierung eppes bréngen.