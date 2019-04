No den Attentater op Sri Lanka mat iwwer 350 Doudegen, ginn an de kathoulesche Kierche vum Land virleefeg keng Masse méi zelebréiert.

D'Kierche bleiwe bis op Weideres zou, sou een héichrangege Paschtouer géintiwwer der Noriichtenagence AFP. D'Police hätt dat geroden. Landeswäit goufen d'Sécherheetsmesuren an de Kierchen erhéicht. An der Nuecht op en Donneschdeg huet d'Police weider 16 suspekt Persoune festgeholl. Domat ass d'Zuel vun den Arrestatiounen op 75 geklommen. No Donnéeë vun der Arméi ass d'Zuel vun den Zaldoten, déi un der Sich no Verdächtege bedeelegt sinn vun 1.300 op iwwer 6.300 erhéicht ginn.



Terrororganisatioun vum sougenannten Islamesche Staat soll hannert der Serie vun Attentater op Sri Lanka stiechen. Dovu geet den amerikaneschen Ausseminister Mike Pompeo aus. An engem Interview op CBS sot den amerikaneschen Diplomatiechef, dass Indicen drop hindeiten, dass d'Attentater vum IS op d'mannst inspiréiert goufen. Weider sot den amerikaneschen Ausseminister, dass d'Enquêten nach net ofgeschloss sinn. Hie géif awer dovun ausgoen, dass et nach méi Informatiounen driwwer ginn, ob et tatsächlech Verbindungen zu dem IS gouf. D'Gréisst an d'Komplexitéit vun den Attacken géifen net drop hindeiten, dass eng lokal Terrorgrupp dohannert stécht.

Engem leschte Bilan no koumen duerch d'Attentater op Ouschtersonndeg 359 Mënschen ëm d'Liewen. Bal 500 goufe blesséiert.