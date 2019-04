D'Deutsche Bank an d'Commerzbank fusionéieren net. Dat hu béid Banken um Donneschdeg zu Frankfurt matgedeelt.

Nodeems een den Dossier grëndlech analyséiert hätt, wier een zur Konklusioun komm, dass sou eng Fusioun kengem eng Plus-value géif bidden. Eng Fusioun wier net am Interessi vun den Aktionären, grad wéi aneren Interessensgruppe vu béide Banken.

De Commerzbank-Chef Martin Zielke sot, et wier duerchaus sënnvoll gewiescht, déi Optioun vun der Fusioun tëscht zwou groussen däitsche Banken ze préiwen.

Et wier awer vun Ufank u kloer gewiescht, dass eng Fusioun méi héich an nohalteg Renditten fir d'Aktionären hätte mussen erreecht ginn, an de Service um Client hätt musse verbessert ginn.

No der Ukënnegung vu Fusiounsgespréicher Mëtt Mäerz, hate sech Gewerkschaften a Finanzexperten schonn negativ geäussert. Et war gefaart ginn, dass Aarbechtsplaze géife gestrach ginn, an d'Finanzexperten hu gewarnt, dass eng sou grouss Bank entstoe géif, déi net dierft Faillite goen.