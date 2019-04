D'Kanner vum eemolegen Drogeriekinnek Schlecker musse no hirem Papp elo och an de Prisong.

Dëst ass en Donneschde aus engem Beschloss vum Bundesgeriichtshaff zu Karlsruhe erauszeliesen. Dem Meike a Lars Schlecker gëtt virgeworf, virsätzlech de Bankrott an d'Insolvenz vum Konzern beweegt ze hunn.

Si waren Enn 2017 a Revisioun gaangen, déi dësen Donneschde zeréckgewise gouf. Zwee Joer a siwe Méint Prisong sinn fir déi béid am Uerteel festgehale ginn. Hire Papp den Anton Schlecker hat eng zwee an en halleft Joer op Sursis kritt an déi och ugeholl. Mat der Veruerteelung vun de Kanner misst de Fall, deen zanter 2012 verhandelt gëtt, endlech eriwwer sinn. Deemools hunn dausende vu Verkeeferinne hir Aarbechtsplaz wéinst der Faillite verluer.