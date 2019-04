Laang Jore stoung den Joe Biden un der Säit vum Barack Obama. Elo wëll hien am Plaz vum Donald Trump an dat wäisst Haus anzéien.

Iwwert e Video an de soziale Medien huet de 76 Joer alen Joe Biden matgedeelt, datt hien als Kandidat fir d'Presidentiellen 2020 fir d'Demokraten wéilt untrieden. Éier hien awer an der grousser Course géint den aktuellen US-President kann untrieden, muss hie sech an de Virwale géint déi aner méiglech Kandidate vun den Demokraten duerchsetzen.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3 — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2019

A sengem Video erkläert hien, datt hei sech dofir asetze wëll, datt och an den USA all d'Leit selwecht behandelt ginn. Hien huet zeréckgekuckt op Charlottesville am Joer 2017, wou Neonazien a Membere vu "White Supremacy" duerch d'Staat gezu sinn, an dobäi rassistesch an antisemitesch Parole gejaut hunn. Wéi se op Studente getraff sinn, déi géint si demonstréiert hunn ass et ausgeaacht an eng jonk Fra huet hiert Liewe verluer.

D'Ausso vum aktuelle President, dee sot "et ware ganz gutt Leit op béide Säiten" huet d'Natioun an d'Welt schockéiert. Domadder huet den aktuelle President déi Leit, déi Haass verbreeden an déi, déi sech dogéint stellen, op een Niveau gesat. "An deem Moment hunn ech gesinn, datt eis Natioun aktuell esou a Gefor ass, wéi ech dat nach ni a mengem Liewe gesinn hunn". Mir sinn aktuell an engem Kampf fir d'Seel ëm d'USA. "Ech mengen, datt d'Geschicht op déi 4 Joer vum aktuelle President zeréckkuckt an op alles, fir wat hie steet, an als ofstoussende Moment an der Zäit ofstempelt. Wa mir dem Donald Trump awer 8 Joer am wäissen Haus ginn, wäert hie fir ëmmer an wesentlech de Charakter vun dëser Natioun veränneren. An ech kann net einfach donieft stoen, an dat geschéie loossen."

"Well alles, wat Amerika ausmécht, ass menacéiert. An dofir annoncéieren ech haut (25. Abrëll) meng Kandidatur, fir President vun den USA ze ginn." Amerika ass eng Iddi, méi staark, wéi all Diktator oder Tyrann a gëtt de verzweiwelte Mënschen op der Welt Hoffnung. "Mir mussen eis drun erënneren, wie mir sinn. Mir sinn Amerika" esou de Biden a sengem Video.