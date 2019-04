De Mord um schwaarzen James Bird aus dem Joer 1998 gëllt als dat schlëmmsten Haass-Verbriechen an der rezenter Geschicht vun den USA.

21 Joer nom Mord un engem Schwaarze gouf en Donneschdeg de Moien e Mann am US-Bundesstaat Texas higeriicht. Den John King hat am Joer 1998 zesumme mat 2 Komplizen den 49 Joer ale James Byrd un e klenge Camion ugestréckt an du kilometerwäit iwwer de Buedem geschleeft. Fir dës uerg Dot krut den Amerikaner zu Huntsville eng déidlech Dosis vum Wierkstoff Pentobarbital, dat schreiwen amerikanesch Medien. De Mord virun 21 Joer gëllt als dat schlëmmsten Haass-Verbriechen an der rezenter Geschicht vun den USA.