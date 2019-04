Am Kader vum Treffen tëscht dem russesche President Wladimir Putin an dem nordkoreanesche Leader Kim Jong Un war dëst d'Konklusioun.

Nordkorea brauch Sécherheetsgarantien, wann d'Land säin Atomprogramm ofbaut an de-nukleariséiert. Dat fuerdert de russesche President Wladimir Putin en Donneschdeg de Moien no sengem historeschen Treffe mam nordkoreanesche Leader Kim Jong Un an der ost-russescher Hafestad Vladivostok.

Dobäi mengt de russesche President virun allem international Garantien an huet donieft och nees 6-Parteien-Gespréicher proposéiert. Déi lescht Gespréicher an der Form waren 2009 tëscht Nord-a Südkorea, China, Russland, Japan an den USA.

Russland géing genee wéi d'USA eng komplett De-Nukleariséierung fuerderen. Och Nordkorea selwer wär dofir, awer just mat internationale Garantien.