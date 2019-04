Den Zyklone „Kenneth“ soll en Donneschdeg am Laf vum Dag am Mosambik ukommen.

Just e puer Wochen nom Zyklon "Idai", dee grouss Deeler vum Mosambik zerstéiert an e puer honnert Affer gefuerdert huet, bereet sech d'Land am Südoste vun Afrika op e neie Stuerm vir.

Den Zyklone „Kenneth“ soll en Donneschdeg am Laf vum Dag am Mosambik ukommen, domadder wären op d'mannst 700.000 Mënschen a Gefor, dat mellen d'Vereenten Natiounen déi mat engem Satellitenobservatiounsprogramm schaffen.

Den Ament ass d'Regierung am Mosambik ëmgaangen all déi néideg Mesuren ze huele fir Mënscheliewen ze retten, sou heescht et vun den Autoritéiten. Besonnesch déi Regioun déi schwéier vum leschten Zyklone getraff gouf, soll mat Booter an Helikopteren evakuéiert ginn.