Nodeems hie seng Famill ëmbruecht huet, soll den Jean-Claude Romand erëm op fräie Fous gesat ginn.

Dëst schrecklecht Familljendrama huet sech 1993 zougedroen. 20 Joer laang huet sech de franséische Bierger Jean-Claude Romand als Dokter a Fuerscher fir d'Weltgesondheetsorganisatioun ausginn. Elo soll den zanter 1996 prisonnéierte Verbriecher viru Gericht gehéiert ginn an den 28. Juni erëm fräigelooss ginn. Den elo 65 Joer ale Mann soll awer no senger Fräiloossung duerch elektronesch Iwwerwaachung am A behale ginn.

Nodeems hie seng Fra mat enger Deegrull ëmbruecht, seng Kanner erschoss an duerno seng Elteren ëmbruecht huet, wollt hie sech nach selwer d'Liewen huelen. Säin Haus huet hien a Brand gesat, gouf awer bewosstlos an den Iwwerreschter vum Haus erëmfonnt.

Fir d'Familljemembere vun der verstuerwener Fra bréngt dëse Prozess vill Péng. Gefillt wäert et fir Si ni zu Enn goen, wou et fir de Mäerder schéngt, eriwwer ze sinn.

Dem Romand säi Verbriechen huet als Inspiratioun fir dem Emmanuel Carrere säi Buch "L'adversaire" an zwee Filmer gedéngt.