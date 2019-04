De Philipp Crowther schwätzt iwwer d'Relatioune vun Nordkorea, Russland an den USA. Och d'Kandidatur vum Joe Biden an och Mexiko waren Thema.

De Nordkoreaner Kim Jong Un sicht aner Partner, nodeems d'Gespréicher mat Washington an enger Sakgaass stiechen. An de russesche President Putin sicht an der Aussepolitik déi grouss Entrée an den Dossier Korea, wat dem Donald Trump guer net gefalen dierft.

E weidert Thema, wat an den USA fir Gespréichsstoff suergt ass d'Presidentschaftskandidatur vum Joe Biden. Laang Jore stoung den Joe Biden un der Säit vum Barack Obama. Elo wëll hien am Plaz vum Donald Trump an dat wäisst Haus anzéien.

Dat lescht Thema, dat an der Korrespondenz ugeschwat gouf: Den US-President Donald Tump wëll Zaldote mat Waffen op d'Grenz mat Mexiko schécken. Hannergrond ass en "Incident" mat mexikaneschen Zaldoten.