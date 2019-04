Nom natierlechen Doud vun engem 81 Joer ale Mann huet d'Ordnungsamt bei der Sich no Informatiounen a senger Wunneng eng erschreckend Entdeckung gemaach.

Nom natierlechen Doud vun engem 81 Joer ale Mann, deen eleng gewunnt huet, huet d'Ordnungsamt e Mëttwoch seng Wunneng zu Iserlohn ënnersicht. D'Autoritéiten hu gehofft Informatiounen iwwer méiglech Familljememberen ze fannen, déi sou d'Käschte fir d'Begriefnis kéinten iwwerhuelen. Um Enn ass awer alles anescht komm. D'Leit vum Ordnungsamt hunn an der Wunneng nämlech Waffe fonnt an doropshin d'Police alarméiert.

Wéi d'Beamten op der Plaz sech d'Wunneng, déi an engem chaoteschen Zoustand war, méi genee ugekuckt hunn, sinn ëmmer méi Waffen zum Virschäin komm. Um Enn huet ee 500 Waffen, grouss Quantitéiten u Munitioun a 5 Kilogramm Schwaarzpolver an der Wunneng an am Keller vum Verstuerwene fonnt.

Wärend dem Asaz vun der Police e Mëttwoch an en Donneschdeg war de ganze Beräich groussraimeg ofgespaart an et waren och Spezialunitéite vun der Police am Asaz.