De Gesondheetsministère op Sri Lanka huet d'Zuel vun den Doudesaffer, no den Attentater op Ouschtersonndeg, ëm méi wéi 100 no ënne korrigéiert.

Bei den Attacken wieren 253 Mënschen ëm d'Liewe komm, an net 359, wéi et fir d'lescht geheescht hat. Déi zoustänneg Autoritéiten hu matgedeelt, dass déi genee Zuel onkloer ass, well d'Kierper extrem verstümmelt wieren. Och d'Zuel vun de Blesséierten ass vu 485 op 149 no ënne korrigéiert ginn. Wéi et weider heescht, hätten et bis elo 76 Arrestatioune ginn.