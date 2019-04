Wéi et vun den zoustännegen Autoritéiten heescht, hätt een Onbekannten aus engem Bësch eraus op d'Spillplaz vun där betraffener Schoul geschoss.

Kee vun de Schüler gouf liewensgeféierlech verwonnt. De Virfall huet awer gréisser Panik ausgeléist.

En ass kuerz nom 20. Joresdag vum Schoulmassaker vu Columbine geschitt. Deemools hat ee schwéier arméierten Teenager 12 Matschüler an een Enseignant erschoss. Et war dat bis dohin schlëmmste Schoulmassaker an der amerikanescher Geschicht. Dono ass et nach zu méi schlëmme Gewaltdote komm.