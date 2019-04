En Donneschdegowend ass een onvirsiichtege Leefer zu Hessen iwwer eng Startbunn gejoggt an huet ee Seegelfliger zum Eroffale bruecht.

De Mann war grad op der Fluchplaz zu Zierenberg an Hessen iwwer d'Startplaz gelaf, wéi de Seegelfliger wollt starten. Ee Fluchschüler huet dëst gesinn an huet direkt Alarm geschloen. Nodeems d'Fluchsécherheeten de Start ofgebrach haten, ass de Fliger du 5 Meter wäit op de Buedem gefall. U Bord waren ee 46 Joer ale Fluchproff a seng 17 Joer al Fluchschülerin. Mat schwéiere Verletzunge goufe si an d'Spidol bruecht.

Den Jogger selwer soll näischt vum Accident matkritt hunn, wahrscheinlech hat hie Kopfhörer un. D'Police ass am Moment nach op der Sich nom Leefer, wéinst Verdacht op geféierlechem Agrëff an de Loftverkéier a Kierperverletzung. Hie riskéiert eng Prisongsstrof vu méi wéi 1 Joer.