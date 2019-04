De franséische President Macron huet Steierreduktiounen an Entlaaschtunge fir déi Pensionéiert ugekënnegt an d'Elitteschoul ENA soll zougemaach ginn.

"Déi nächst Wahle si mir egal", esou de franséische President Emmanuel Macron en Donneschdeg op der Pressekonferenz, op där hie seng Konklusioune vum "Grand débat" agaangen ass. Hie wéilt säi Mandat reusséieren. Mat Steierreduktiounen an Entlaaschtunge fir déi Pensionéiert, wëll de franséische President d'Demonstranten, déi zanter bal fënnef Méint op d'Strooss ginn, berouegen.

AUDIO: "Grand débat" a Frankräich: Rep. Fanny Kinsch

D'Akommessteier soll däitlech erofgesat ginn, dat am Ëmfang vu ronn 5 Milliarden Euro. Dovu soll virun allem de Mëttelstand profitéieren. Donieft sollen et och Erliichterunge fir Pensionéierter ginn, déi en Akommes vu bis 2.000 Euro de Mount hunn.

Weider huet den Emmanuel Macron drop higewisen, dass ënner Ëmstänn nees eng Verméigenssteier agefouert gëtt. Dës hat seng Regierung gréisstendeels ofgeschaaft.

Dat ass esouwuel den Aktivisten, wéi och der Oppositioun net duergaangen – den Emmanuel Macron géif näischt géint d'Steierongerechtegkeet maachen, esou den Olivier Faure vum Parti Socialiste op Twitter. Och déi vum President annoncéiert Efforte géint de Klimawandel géifen net duergoen – hei huet den Emmanuel Macron vun engem Conseil geschwat:

"Je veux que nous mettions en place un conseil de défense écologique, qui réunira le premier ministre, les principaux ministres chargés de cette transition, les grands opérateurs de l'Etat, que je présiderai de manière régulière pour à la fois prendre les choix stratégiques et mettre au cœur de toutes nos politiques cette urgence climatique et m'assurer du suivi dans tous les champs ministériels lorsqu'une orientation est prise."

Enn fir d'ENA?

Den Emmanuel Macron huet iwwerdeems seng Pläng confirméiert, déi franséisch Eliteschoul ENA, d'Ecole Nationale d'Administration, zouzemachen. Ënnert anerem de President selwer an och de Premier Minister Edouard Philippe waren op där Schoul. Den ëffentlechen Déngscht soll déifgräifend reforméiert ginn:

"On doit aussi mettre à l'épreuve les jeunes fonctionnaires. Ils ne peuvent pas tout de suite accéder aux postes suprêmes et être garantis de ne jamais les quitter. Je souhaite que nous mettions fin aux grands corps. Je pense que nous avons besoin de services d'excellence, de filières d'excellence, nous n'avons plus besoin de protection à vie. Et elles ne correspondent plus à la capacité à attirer les talents ou même à les garder."

Aktiviste vun de Gilets Jaunes hu sech no den Annonce en Donneschdeg den Owend enttäuscht gewisen an zu neien Demonstratiounen opgeruff. Wuel wier geschafft ginn, ma déi Leit, déi am meeschte prekariséiert wieren, wiere vergiess ginn.

Enttäuschung zu Éibeng

Et géifen och net genuch Efforte fir d'Biergerbedeelegung gemaach ginn, soten d'Gilets jaunes vun Éibeng (Aubagne) en Donneschdeg:

"Qu'est ce qui est ressorti de cet entretien? Et pour moi absolument rien! J'entends aussi qu'on va nommer une assemblée de citoyens de 150 personnes tirées au sort c'est bien, il parle du CESER (Conseil économique, social et environnemental) c'est bien, le CESER j'en fais partie et toutes les décisions du CESER sont juste pliées, rangées et ne servent à personne."

"Toutes ces mesurettes à la con, il peut se les rouler, je vais parler comme le peuple, il peut se les rouler et s'assoir dessus. Parce que tout ça, ça ne sert à rien. C'est que du Pipo. Il nous prend pour des cons. C'est incestueux entre le monde politique, l'exécutif et tout, ils nous prennent royalement pour des cons. Et après ils se plaignent?"