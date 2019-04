E Freideg si Kinnek-Deckelsmouke bei engem kambodschanesche Floss fräigelooss ginn.

Dës Spezies gouf laang gejot an huet ënner illegalem Handel a Sandofbau gelidden, d'Uferen, un deenen dës Deckelsmouken hir Eeër ofgeluecht haten, sinn zerstéiert ginn. Am Joer 2000 ass scho gemunkelt ginn, dass dës Zort ausgestuerwe wier, éier du glécklecherweis nach Näschter fonnt gi sinn. D'Team vun der Wildlife Conservation Society huet déi kleng Déiercher dunn opgezunn.

© AFP

Am "Sre Ambel"-Flosssystem hunn déi elo 12 oder 13 Joer al Reptilien hir nei Heemecht fonnt. Kambodscha ass schonn d'Heemecht fir eng Rei aner menacéiert Populatioune vun Deckelsmouken, déi am Vietnam an a China als Delikatess gesinn oder souguer an der Medezin benotzt ginn.

D'Fuerscher hoffen, dass d'Déiere sech an der fräier Natur gutt entwéckelen.