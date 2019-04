Trotz de milliardeschwéieren Zousoe vum President Macron wëllen d'Gilets jaunes um Samschdeg a Frankräich op en neits op d'Strooss goen.

Zu Paräis ass eng gemeinsam Demonstratioun mat de Gewerkschaften a mat der Lénkspartei La France Insoumise fir 13 Auer geplangt.

Et ass ewell de 24. Protestdag, wou de Schwéierpunkt dës Kéier zu Stroossbuerg wäert leien. Fir déi historesch Alstad vun der Metropol am Elsass gouf et aus Sécherheetsgrënn awer e Manifestatioun-Verbuet.

D'Gilets jaunes sinn der Meenung, dass déi Entlaaschtungen, déi den Emmanuel Macron annoncéiert huet, virun allem de Mëttelstand géifen entlaaschten, an net déi, déi et wierklech bréichten.