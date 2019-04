An engem Viruert vu San Francisco huet e Freideg den Owend e Mann säin Auto, wéi et schéngt muttwëlleg, a Foussgänger gesteiert, déi um Trottoir stoungen.

Déi kalifornesch Police huet de 34 Joer ale mann verhaft. Hie kritt méifache versichten Doudschlag reprochéiert.

Wéi et heescht, wier et eng rassistesch-motivéiert Dot gewiescht, well de Mann der Meenung war, dass et sech bei de Leit um Trottoir ëm Moslemen handelt.

Säin Affekot plädéiert op Onzourechnungsfäegkeet, well de Mann, e fréieren US-Zaldot, bedéngt duerch seng Asätz um Hindukusch, psychesch Problemer hätt.