E jonke Mann vun 19 Joer huet no bei San Diego an enger Synagog op d'Leit geschoss an ass dono bei säin Auto geflücht.

De Mann konnt méi spéit festgeholl ginn, nodeems en ugehalen a sech erginn hat. D'Judden an der ganzer Welt hunn um Samschdeg den Ofschloss vum Pessachfest gefeiert. D'Attack a Kalifornien war och genee 6 Méint nom Attentat op eng Synagog zu Pittsburgh, bei deem 11 Mënsche gestuerwe waren. Bei dëser Attack ass eng Persoun gestuerwen an 3 Mënsche goufe blesséiert. D'Zuel vun den Haassverbriechen an den USA ass speziell déi lescht zwee Joer däitlech an d'Luucht gaangen. Afroamerikaner sinn am dackste betraff an d'Judde sinn dee Grupp, dee wéinst senger Relioun am meeschten attackéiert gëtt. Den US-President Trump huet d'Attack elo a Kalifornien veruerteelt.