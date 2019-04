Déi libesch national Arméi steet zanter Wochen hannert der Offensiv op Tripolis a wëll déi international unerkannte Regierung vum Land stierzen.

Hannert der Offensiv steet de Generol Haftar, dee scho Generol war ënnert dem Gaddafi, deen 2011 gestierzt gouf. Wéinst den Attacken ass de Chaos am Biergerkrichsland méi grouss ginn an déi illegal Migratioun iwwer d'Mëttelmier an Europa riskéiert, an d'Luucht ze goen.